Hospital de Jaú faz Meia Maratona e celebra saúde e superação

O Hospital Amaral Carvalho (HAC), referência nacional em tratamento oncológico e acreditado com excelência máxima pela Organização Nacional de Acreditação (ONA 3), promove, pela primeira vez em sua história, uma meia maratona. O evento esportivo será realizado no dia 14 de setembro (domingo), a partir das 7h, em Jaú, com percursos de 21 quilômetros, 10 quilômetros e uma caminhada de 3 quilômetros. As inscrições para a corrida já estão abertas.

A Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho, a primeira nessa modalidade a ser realizada em Jaú, é organizada pela empresa Noblu Sports, agência que organiza eventos esportivos há mais de duas décadas. "Ficamos muito felizes com a parceria com o Hospital Amaral Carvalho na realização e organização desse evento esportivo, que vem trazer para região oeste do estado de São Paulo um projeto tão especial", comenta Guto D'Ottaviano, sócio-diretor da agência.

Mais do que uma prova esportiva, a iniciativa tem um propósito: celebrar a saúde, a vida e as histórias de superação que atravessam diariamente os corredores do hospital. Pacientes, familiares, colaboradores, voluntários e toda a comunidade esportiva terão a oportunidade de correr ou caminhar juntos em um evento marcado pelo cuidado humanizado e pelo incentivo à qualidade de vida.