Museu Militar homenageia 'guardiões' da Revolução de 1932

Nesta quarta-feira (9), feriado em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932, o Museu Histórico e Militar de Bauru homenageou colaboradores civis e militares que ajudam a preservar a memória daqueles que participaram do levante paulista contra o governo provisório de Getúlio Vargas, lutando pela democracia e pela liberdade.

A solenidade contou com apresentações das bandas Amigos da Música e do Tiro de Guerra (TG). Durante todo este mês, o espaço, na rua Antonio Alves, 12-83, Centro, abriga exposição especial em homenagem aos revolucionários paulistas, com fotos, documentos, fardas e outros materiais históricos que relembram a Revolução de 32.

"A data de hoje (ontem) tem uma representatividade muito importante para São Paulo, e o povo de Bauru construiu esse legado histórico gravado em suas lápides, monumentos, ruas, avenidas, praças, viadutos, entre outros, trazendo para a sociedade brasileira orgulho e honra", destaca o diretor-presidente do Museu, o cabo reformado da PM Jorge Sebastião dos Santos.