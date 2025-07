Curso do CIT ensina a transformar ideias em aplicativos

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), segue com inscrições abertas para o curso 'Desenvolvimento de aplicativos com Bubble'.

Os participantes terão uma imersão prática no desenvolvimento de aplicativos sem código, utilizando a plataforma Bubble, com foco especial na capacitação de adolescentes e pequenos empreendedores para crescer no mercado. Durante o curso, serão abordados: - Fundamentos do Bubble: Interface, lógica de construção e fluxos de trabalho - Design de aplicativos intuitivos: Criação de interfaces responsivas e acessíveis - Publicação e estratégias de divulgação: Como colocar seu app no mercado e alcançar usuários.

Além disso, serão discutidos os impactos da tecnologia no empreendedorismo e como aplicativos podem resolver problemas reais da comunidade, incentivando a criatividade e a inovação.