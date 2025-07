Lukas, do Sesi Bauru, deve ir para a Itália, informa portal

Segundo informações do portal italiano Volleyball.it, o clube Piacenza acertou a contratação do ponteiro brasileiro Lukas Bergmann, do Sesi Bauru, por três temporadas. Para concretizar o negócio, a equipe italiana irá pagar a taxa de rescisão contratual ao Sesi Bauru, atual clube do jogador. A infomação é da página de notícias Elite Do Vôlei (Facebook).



Ainda de acordo com o portal italiano, a chegada de Bergmann pode sinalizar a saída do canadense Stephen Maar, que vem sendo envolvido em rumores de transferência nas últimas semanas.

A transferência também reforça a crescente valorização de atletas brasileiros na Europa e o protagonismo de Bergmann como uma das principais revelações do voleibol nacional. Historicamente, o vôlei italiano sempre foi fundamental na evolução dos atletas brasileiros.

Segundo o portal Terra, o Piacenza está em processo de reconstrução após não chegar em decisões na última temporada no vôlei italiano. Dante Bonifante chegou como novo treinador. O levantador francês Antoine Brizard, o oposto italiano Yuri Romanò e o ponteiro sérvio Uros Kovacevic foram alguns atletas que deixaram o projeto.