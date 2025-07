Noroeste sofre revés para o Monte Azul fora de casa

O Noroeste sofreu revés por 1 a 0 na tarde do feriado desta quarta-feira (9), diante do atual campeão da competição, o Monte Azul, no Estádio Otacília Patrício Arroyo, pela sua quarta partida (5ª rodada) da Copa Paulista Sicredi 2025.

O Noroeste iniciou o duelo com chances de abrir o placar, mas pecou nas finalizações e viu o adversário chegar ao gol aos 42 minutos, com o atacante Dieguinho Dominguez.

Na volta do intervalo, a equipe comandada pelo técnico Ivan Canela teve mais presença e posse de bola no ataque e ficou bem perto de arrancar um empate. No entanto, o Alvirrubro não conseguiu converter a superioridade em gol.