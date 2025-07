Equipe Sub-21 feminina do Sesi retorna a torneio internacional

A equipe de vôlei feminino Sub-21 do Sesi Bauru vai retornar à China para a segunda edição do “Futuras Estrelas de Xangai”. O torneio Sub-21 é uma iniciativa da cidade de Xangai e, neste ano, vai receber novamente o Sesi Bauru, junto das seleções nacionais de: China, Vietnã, França, Canadá, Eslovênia, Holanda, e a equipe de Xangai. Todos os times serão Sub-21 e o torneio vai de 13 a 19 de julho.

Na última edição, a equipe do Sesi Bauru foi quarta colocada, vencendo as seleções de base da Tailândia e da França durante a campanha, mas caindo para a equipe adulta do Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, da Coreia do Sul, nas semifinais. Na disputa por medalhas, o time de Bauru foi superado pela equipe Sub-21 de Xangai.

Para o campeonato de 2025, o Sesi Bauru foi sorteado no grupo A, com: Seleção da China Sub-21, Seleção do Vietnã Sub-21, e Seleção da França Sub-21. No outro grupo, vão dividir forças: a Seleção da Eslovênia Sub-21, a Seleção da Holanda Sub-21, a Seleção do Canadá Sub-21, e a equipe de Xangai Sub-21.