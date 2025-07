Fundo Social de Solidariedade recebe doação de cobertores

O Fundo Social de Solidariedade recebeu nesta segunda-feira (7) a doação de 275 cobertores. A doação foi realizada pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Os cobertores serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, na campanha ‘Bauru Acolhe – Ações Solidárias de Inverno’, da Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade.

A campanha reforçou o atendimento a moradores em situação de rua com a abordagem social e o acolhimento nas casas de passagem, e o Fundo Social de Solidariedade também segue com a arrecadação de agasalhos e cobertores, novos ou usados em bom estado de conservação. As pessoas podem fazer a doação em um dos pontos de arrecadação. O Fundo Social de Solidariedade fica na Praça das Cerejeiras, 1-40. O telefone é o (14) 98187-0078, com funcionamento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.

Os pontos de arrecadação disponíveis são os seguintes: