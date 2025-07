'Celebra Bauru' já distribuiu 85% dos vales do sanduíche

Com 85% dos vales do sanduíche Bauru já nas mãos das entidades participantes, o Celebra Bauru 2025 se aproxima com expectativa de alta na arrecadação e mais solidariedade. A ação social, marcada para os dias 31 de julho e 2 de agosto no Recinto Mello Moraes, vai destinar toda a renda líquida obtida com a venda do lanche para 29 organizações assistencialistas do município.

Neste ano, serão 20 mil vales. Segundo o presidente da Associação das Entidades Assistenciais e de Promoção Social (Aeaps), William Menezes, 17 mil já foram distribuídos às instituições que participam para serem comercializados. Tradicionalmente, as entidades não devolvem os vales à organização e algumas delas já solicitaram mais desses bilhetes após verem esgotados os 500 iniciais. Cada unidade é vendida por R$ 25.

"A meta de duplicar a produção foi possível graças ao maior tempo de planejamento. Em 2024, trabalhamos com 10 mil unidades e 22 organizações. Agora, temos 29 entidades envolvidas", afirma Menezes. Ele destaca que o valor arrecadado será dividido entre as participantes e pode render cerca de R$ 15 mil por entidade, valor superior ao registrado na edição passada, em que cada uma das entidades recebeu R$ 11 mil.