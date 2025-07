SP lança Programa Trampolim para impulsionar empregabilidade

"Esta é uma plataforma para unir pessoas e oportunidades. O empreendedor vai poder registrar quais são suas principais demandas por formação pessoal e profissional e, desta forma, conseguimos entender cada vez melhor onde estão as oportunidades, algo que é um componente importante do nosso programa", afirmou o governador. "Vamos proteger as pessoas, desenvolver os talentos e, por fim, garantir a inclusão produtiva. O Trampolim surge para concretizar o sonho da emancipação por meio do trabalho", completou Tarcísio.

Trata-se de uma plataforma gratuita que reúne, em um só lugar, vagas de emprego, cursos de qualificação, ferramentas de orientação de carreira e apoio para quem busca se recolocar ou crescer profissionalmente. Já as empresas participantes poderão definir os perfis desejados, divulgar vagas gratuitamente e colaborar na criação de trilhas formativas personalizadas, garantindo uma conexão mais eficaz com candidatos qualificados.

O Governo do Estado de São Paulo lançou nesta terça-feira (8), no Palácio dos Bandeirantes, o Trampolim, uma iniciativa digital que promete transformar a relação entre empresas e profissionais no mercado de trabalho.

A iniciativa faz parte da política pública de inclusão produtiva e empregabilidade e surge para enfrentar um problema urgente do mercado: a dificuldade das empresas em encontrar profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, o alto número de pessoas em busca de emprego.

O Programa Trampolim, conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), surge como uma solução digital, que fortalece o ecossistema de empregabilidade e atende às demandas de mercado, fazendo a conexão com os demais programas do Governo do Estado, como o Qualifica SP, o SuperAção SP e o Caminhos da Capacitação.

As formações são oferecidas nas modalidades presencial e remota, abrangendo todas as regiões do Estado de São Paulo, com foco na inserção ou recolocação de pessoas no mercado de trabalho.