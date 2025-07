Bauru é uma das 10 cidades paulistas que mais geraram empregos

Bauru está entre as dez cidades paulistas que mais geraram novas vagas de emprego com carteira assinada nos cinco primeiros meses deste ano. Ao todo, foram 6.197 vagas, o que colocou o município na sexta posição do ranking estadual.

Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Somado o saldo de todas as cidades, o estado de São Paulo criou 310 mil vagas de emprego formal de janeiro a maio, o equivalente a 2 mil novos postos de trabalho por dia.

No topo da lista, está o município de São Paulo, com 71.512 vagas, seguido por Guarulhos (11.381), Osasco (8.149), Campinas (7.920) e Sorocaba (7.654). Na sequência, figuram Bauru, Matão (5.392), São José dos Campos (4.711), Ribeirão Preto (4.544) e Santo André (4.531).