Entrelinhas

A notificação do governo menciona que a licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas - que viu indícios de restrição à concorrência - em 12 de junho e que a revogação se deve ao fato de que a contratação envolvia principalmente "rever os montantes informados à Secretaria da Fazenda do Estado do exercício fiscal de 2024, cujo prazo finda em julho, não havendo tempo hábil". Na verdade, revisão de cálculo é matéria de ordem pública e pode ser discutida judicialmente a qualquer tempo.

Coincidência ou não, no mesmo dia em que a licitação para contratar "software" à Secretaria da Fazenda foi revogada — contratação semelhante já foi realizada à Saúde no início deste ano —, o Departamento de Água e Esgoto (DAE), comandado por Renato Purini (MDB), abriu pregão de R$ 5 milhões para alugar equipamentos eletrônicos e, mais do que isso, "software para automação, gerenciamento, programação, supervisão, acompanhamento e controle de ordens e solicitações de serviço". Os dois editais apresentam trechos idênticos e outros, por sua vez, bastante parecidos.