Noroeste busca segunda vitória consecutiva contra o Monte Azul

O Noroeste volta a campo na tarde do feriado desta quarta-feira (9), em horário atípico, às 15h, quando visita o Monte Azul no Estádio Otacília Patrício Arroyo, pela sua quarta partida (5.ª rodada) da Copa Paulista Sicredi 2025. O duelo marca o término do primeiro turno do Grupo 1.

Em jogo de “6 pontos”, as equipes fazem confronto direto pela terceira colocação. O Norusca (4.º) tem 4 pontos, mesmo número do time comandado pelo pai de Neymar Jr., que é o atual campeão da competição. O Azulão (3.º) está momentaneamente à frente na tabela de classificação pelo critério de desempate: um gol marcado a mais.

O treinador noroestino Ivan Canela voltou a parabenizar o grupo pela vitória no último jogo e pregou muita cautela no duelo contra o próximo adversário. “Conheço bem a equipe do Monte Azul, pude enfrentá-los este ano. É uma equipe de muita velocidade, muita imposição física, principalmente dentro da casa deles. Um time que propõe dificuldades aos adversários e está entrosado. Acabou de subir, né!? Da Série A3 para a Série A2. Vai ser um duelo muito difícil. A gente sabe da dificuldade, mas, em se tratando de Noroeste, o clube sempre vai em busca da vitória”, comentou o treinador.