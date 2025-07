Futsal Bauru é vice da Copa da LPF

O Futsal Bauru FIB/Facimus foi vice-campeão da edição 2025 da Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) Sub-20. A equipe decidiu o título contra Guararema, que também ficou com a taça no ano passado, e na última sexta (4), foi superada por 6 a 1 no segundo jogo da finalíssima, em Guararema.

Após um início de poucas chances, Lucas Rateiro abriu o marcador para a equipe de Bauru aos cinco minutos; foi o 31º gol do pivô foi o artilheiro da competição.

O time de Guararema virou para 3 a 1 e cada gol teve um detalhe; no primeiro, Tales aproveitou a saída errada dos bauruenses; mesmo roteiro do segundo gol, anotado Felipe Silva e no terceiro, Kauã desviou de cabeça para o fundo das redes.