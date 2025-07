Novo plantão da Polícia Civil começa a funcionar nesta terça

A partir das 8h desta terça-feira (8), o Plantão da Polícia Civil de Bauru passa a atender em novo endereço. A unidade funcionará na avenida Rodrigues Alves, 20-20, na Vila Cardia, quase em frente ao Cemitério da Saudade. O prédio, totalmente reformado, oferece estrutura moderna e sustentável, com três andares, acessibilidade, climatização, energia solar e captação de água da chuva.

A mudança ocorre sem interrupções no atendimento 24 horas prestado ao público e à Polícia Militar para registros de boletins de ocorrência. Parte do mobiliário já havia sido transferida para o novo espaço, que também deve abrigar, em breve, a Central de Polícia Judiciária (CPJ), atualmente na quadra 23 da mesma avenida. O imóvel ainda conta com um anexo destinado ao Setor de Investigações Gerais (SIG).

Com área útil de 2,3 mil metros quadrados, o prédio foi reformado especificamente para atender as necessidades da atividade de uma delegacia de polícia, totalizando um investimento de R$ 10,2 milhões. A atual sede da CPJ, por sua vez, será desocupada e deixará de representar um custo mensal de R$ 69 mil em aluguel ao Estado.