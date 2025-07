Veja interdições programadas para esta terça-feira em Bauru

A Emdurb programou três interdições para esta terça-feira (9), todas com apoio do Grupo de Operações de Trânsito (GOT). A primeira ocorre a partir das 7h, no quarteirão 10 da rua Primeiro de Agosto, para execução de obras de drenagem. Mais tarde, às 8h, será bloqueado o quarteirão 3 da rua Cuba, onde o DAE fará intervenções. Já no período da tarde, a partir das 12h, haverá interdição parcial no quarteirão 6 da rua Francisco Silvestre para realização de evento religioso.

Os trechos estarão sinalizados, e a orientação da Emdurb é para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelas imediações.