Comércio central vai funcionar em horário especial nesta quarta

Nos shoppings, a programação será mantida com variações entre setores. As lojas do Bauru Shopping e do Boulevard estarão abertas das 12h às 20h. Já as praças de alimentação funcionam das 11h às 22h. O Villaggio Mall terá atendimento na área de alimentação das 12h às 22h. Em relação a outros serviços, a recomendação é consultar diretamente cada estabelecimento.

Enquanto isso, repartições públicas municipais e estaduais não terão expediente. O mesmo vale para bancos, agências dos Correios, unidades do Poupatempo e do Detran. A orientação para quem precisa desses serviços é antecipar o atendimento para esta terça-feira (8) ou aguardar a retomada das atividades na quinta-feira (10).

O comércio central de Bauru funcionará em horário especial nesta quarta-feira (9), feriado estadual da Revolução Constitucionalista. As lojas da região abrirão das 9h às 17h, conforme previsto no calendário municipal.

A rotina do transporte coletivo será adaptada à demanda do feriado, com operação conforme a tabela de domingos e feriados. As feiras livres mantêm o funcionamento normal, assim como a coleta seletiva e os serviços dos cemitérios e funerárias municipais.

Ecopontos recebem o público em horários reduzidos. O atendimento vai das 8h às 16h. No caso dos ecoverdes, o horário das 8h até 16h45, respectivamente. O aterro sanitário também estará aberto, com intervalos ao meio-dia (veja a tabela abaixo)

Entre os equipamentos de lazer, o zoológico abrirá das 8h às 17h. O Jardim Botânico poderá ser visitado até as 16h. No Horto Florestal, a área externa fica acessível até as 17h, mas as trilhas internas encerram o acesso às 11h.