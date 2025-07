Entrelinhas

Surpresa

O vereador Sandro Bussola (MDB), líder do governo na Câmara de Bauru, surpreendeu muita gente ao dizer durante a sessão desta segunda-feira (7) que uma cidade não constrói uma boa relação entre poderes com Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adin) - exatamente o instrumento adotado pela administração no ano passado para confrontar instrumentos fiscalizatórios de parlamentares.

