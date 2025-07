Bauru tem alterações nas vacinas da Covid-19 e dengue

As vacinas vão ficar disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Bela Vista, Geisel, Mary Dota e Independência, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h, e aos sábados das 8h às 17h. Também serão disponibilizadas nas Unidades de Saúde da Família (USF) do Jardim Godoy, Santa Edwirges, Vila São Paulo e Vila Dutra, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 21h, e na USF do Distrito de Tibiriçá, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. A vacina da Covid-19 será disponibilidade ainda, para idosos, no Promai, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h.

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, informa que as vacinas da Covid-19 e da dengue serão concentradas em nove unidades de saúde a partir desta segunda-feira (7), como forma de otimizar o uso das doses disponíveis. No caso da vacina da Covid-19, a mudança é necessária pois a quantidade de doses recebidas foi abaixo do solicitado. Já a vacina da dengue está com estoque abaixo do ideal. A medida ficará vigente até que mais doses sejam enviadas ao município.

- Crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, sendo previstas três doses para esse público

- Para pessoas que são de grupos prioritários (pessoas com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco de forma grave da doença - veja lista abaixo), com indicação de uma dose anual ou a cada 6 meses, dependendo do grupo, independente do esquema vacinal prévio

- As pessoas com idade a partir de 5 anos, fora do grupo prioritário que ainda não receberam nenhuma dose da vacina da Covid-19 podem receber o imunizante.

Grupos prioritários

- Pessoas de 60 anos ou mais - intervalo de 6 meses entre as doses

- Pessoas imunocomprometidas - intervalo de 6 meses entre as doses

- Gestantes e puérperas - intervalo de 6 meses entre as doses

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores - dose anual

- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas - dose anual

- Trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente ou pessoas com comorbidades - dose anual

- Pessoas privadas de liberdade, com idade igual ou superior a 18 anos - dose anual

- Funcionários do sistema de privação de liberdade - dose anual

- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas - dose anual

- Pessoas em situação de rua - dose anual

PÚBLICO QUE PODE RECEBER A VACINA DA DENGUE