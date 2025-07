Moradores do J. Regino pedem recape; governo cita falta de verba

O Núcleo Habitacional José Regino, na zona leste de Bauru, tem ruas esburacadas, remendadas e irregulares, segundo moradores do bairro. O problema se arrasta há décadas e sem perspectiva de melhorias, mesmo após uma série de recapes realizados em outros trechos pela Prefeitura de Bauru.

Uma moradora contou ao JCNET que, nos 27 anos em que vive no José Regino, nunca viu uma obra de recapeamento nas ruas. As únicas intervenções, disse, envolvem remendos feitos após obras do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

A condição precária das vias tem causado prejuízos. Veículos dos moradores sofrem com desgaste acelerado nas rodas e suspensão. Ela relatou ainda que motoristas de aplicativos evitam a região e reclamam frequentemente das más condições do pavimento.