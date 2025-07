Noites e manhãs frias seguem em Bauru nesta semana de feriado

Os próximos dias, inclusive o feriado desta quarta-feira (9), continuarão com noites e manhãs geladas, além de um friozinho mesmo com sol à tarde, em Bauru e cidades próximas, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

De acordo com o órgão, o tempo no Estado de São Paulo segue sem previsão de chuva nos próximos dias. A nebulosidade estará um pouco mais acentuada apenas no Litoral. As temperaturas permanecem baixas entre a noite e o início da manhã, com elevação gradual ao longo do dia.

As mínimas devem variar entre 10 e 12?graus, enquanto as máximas podem alcançar entre 24?e 26?graus, ao menos até quinta-feira (10).

Inverno regular