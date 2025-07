Gui Deodato e Gabriel Jaú treinam no Panela de Pressão

O ala Gui Deodato, 34 anos, e o pivô Gabriel “Jaú” Galvanini, 26, estão com rotina de treinos no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru. A dupla aproveita o período de férias da temporada para manter as mãos afiadas nos garrafões onde ambos fizeram história pelo Bauru Basket.

Quem os viu desembarcando nas últimas semanas na quadra 4 da rua Benedito Eleutério, na Vila Pacífico. chegou a se animar com a possibilidade de vê-los novamente com a camisa do Dragão, mas é certo que isso não deve acontecer por enquanto.

Gui Deodato teve sua renovação contratual anunciada com o Flamengo para o calendário 2025/2026, e Gabriel Jaú tem vínculo com o Kolossos Rodou, da Grécia. Ambos utilizam a quadra do Panela como uma gentileza da equipe, pela qual nunca esconderam o carinho que sempre tiveram.