Du Mauad: enfim a vitória veio!

Noroeste faz 1 a 0 no Linense e acaba com a “zica”...

Era o que precisava ser feito. Vencer em casa. Acabar com os incômodos tabus de 10 jogos sem vencer no Alfredão (a última vitória havia sido no ano passado contra o Taubaté por 5 a 1) e de 13 jogos sem sair de campo comemorando os 3 pontos. No sábado (dia 5) isso acabou. Pra alegria do torcedor noroestino. Jogando bem e impondo o ritmo, o Noroeste venceu o Linense por 1 a 0, com um belo gol do Isael após uma linda jogada do Diego Maia. A lanterna do Grupo 1 da Copa Paulista ficou pra trás. Agora o Norusca chega aos 4 pontos na tabela (na 4ª colocação) e com uma nova missão. Deixando de lado a pressão do início de Copa Paulista sem vitória (e sem atuar bem), o Noroeste encara o próximo desafio já nessa quarta-feira (dia 9), em pleno feriado, às 15h, contra o Atlético Monte Azul, no Estádio Otacília Patrício Arroyo. Que venha a segunda vitória seguida. Acabou a “zica”...

Foram 475 dias de espera por essa vitória. Que começou na escalação. O técnico Ivan Canela acertou em mudar o esquema tático. Tirando um dos dois atacantes abertos (DG foi pro banco), o time ganhou em marcação e recomposição ofensiva. A entrada do Cauã pedia passagem. Elvis começou como titular e ajudou a comandar o meio campo. A defesa foi bem com a volta do Joanderson. Pouco sofreu. Na melhor oportunidade do Linense, Jeferson estava atento pra defender. Enorme partida do capitão Diego Maia. O time todo foi bem. Espero que o esquema seja mantido pra encarar o Atlético. Isael funciona muito bem jogando perto da área adversária. Poucos batem tão bem como ele na bola. Jogando com todo cuidado defensivo, ganhando o meio campo e sendo contundente no ataque, o Norusca pode trazer mais 3 pontos na bagagem. Começou a “dar liga”...