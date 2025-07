Motociclista de 23 anos morre após queda e colisão com árvores

Lins - Um jovem de 23 anos morreu, no início da manhã deste domingo (6), em Lins (102 quilômetros de Bauru), após perder o controle da motocicleta Honda Biz que conduzia, cair e atingir duas árvores em uma praça localizada no início da rua João Moreira da Silva, no Jardim Americano.

Segundo o registro policial, a vítima, que não teve a identidade divulgada, trafegava pela via no sentido centro quando, por volta das 8h25, por razões a serem apuradas, ao passar por um dispositivo de redução de velocidade, perdeu o controle da direção, caiu e atingiu duas árvores.

O motociclista chegou a ser socorrido pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa, mas deu entrada na unidade já em óbito. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.