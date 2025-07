Museu destaca legado da Revolução de 1932 com homenagens em julho

O Museu Histórico e Militar de Bauru prepara uma homenagem aos colaboradores que atuam na preservação da memória dos civis e militares que participaram da Revolução Constitucionalista de 1932. O evento será realizado às 9h do Dia 9 de julho, data que marca os 93 anos do levante paulista contra o governo provisório de Getúlio Vargas.

Durante todo o mês de julho, o museu apresenta uma exposição especial, com fotos, documentos, fardas e outros materiais históricos que relembram o conflito. A mostra busca valorizar o legado dos chamados "revolucionários paulistas", que defenderam a convocação de uma nova Constituição e a redemocratização do país.

A Revolução de 1932 é considerada um marco na história de São Paulo e é celebrada como feriado estadual. O movimento armado teve início em 9 de julho daquele ano e durou cerca de três meses. Em Bauru, a memória dos combatentes está presente em logradouros públicos e monumentos, como a Praça 9 de Julho, na Falcão (ITE), o Monumento 9 de Julho no pátio do CP/I (4º BPM/I) e vias como as avenidas Rodrigues Alves e Pedro de Toledo.