13.ª Copa Semel vai ter início neste domingo com 16 equipes

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer dá início, neste domingo (6), à 13ª edição da Copa Semel. A tradicional competição de futebol amador de Bauru contará, nesta temporada, com um total de 16 equipes — seis a mais em relação à edição anterior. Foi realizado na última quinta-feira (3), um coquetel de lançamento do torneio. O evento reuniu representantes dos clubes, autoridades e convidados. A competição será realizada em finais de semana alternados ao longo do segundo semestre, intercalando-se com os jogos da Liga Bauruense.

Atual campeão, o Independência entra em campo para defender o título. Participaram da disputa as demais vezes: Oriente, Beija-Flor, Comercial, Parquinho, Geisel, Redentor, Complexo Mary Dota, 100% Gasparini, Luziana e Boca Juniors. A novidade da temporada é a presença de cinco vezes que migraram da Liga Bauruense para a Copa Semel: Ouro Verde (atual campeão da Liga), Unidos do Tangarás, Mulekadinha da Baixada, Unidos do Fortunato e Jardim Prudência.

As 16 equipes foram divididas em dois grupos com oito equipes cada. Ao final da primeira fase, as oito melhores campanhas no geral avançam para as quartas de final. Os confrontos eliminatórios serão definidos pelo desempenho na fase classificatória: o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo jogo contra o sétimo, e assim sucessivamente. As quartas de final, as semifinais e a grande decisão serão disputadas em partidas únicas. A finalíssima está prevista para a final de novembro, quando será conhecido o campeão da edição 2025 da Copa Semel.