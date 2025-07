Interior paulista consolida protagonismo imobiliário, diz Secovi

Ele esteve em Bauru nesta semana para participar do Encontro do Mercado Imobiliário, promovido pela regional do Secovi-SP e que contou com a presença do vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth.

Além disso, em 35 anos, a quantidade de domicílios no Interior praticamente dobrou, saltando de 5,5 milhões para 10,5 milhões de unidades, variação superior à da Capital, de 2,8 milhões para 4,5 milhões. Quem apresenta este quadro é Frederico Marcondes Cesar, vice-presidente do Interior do Secovi-SP - Sindicato da Habitação.

Em um ciclo de expansão sustentado pelo aumento da renda de sua população, por melhorias em infraestrutura urbana, políticas públicas, oferta de qualidade de vida e menor custo de vida, o Interior paulista consolidou seu protagonismo no mercado imobiliário. De acordo com dados do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais (Graprohab) do Estado de São Paulo, nos últimos dez anos, 1,362 milhão de lotes foram licenciados nesta região, enquanto na cidade de São Paulo o número foi de 7 mil.

Cesar revela que, nos últimos quatro anos, o mercado imobiliário mais que dobrou em produção, vendas e recursos para financiamento habitacional. E, como o Produto Interno Bruto (PIB) do Interior paulista é o maior do País - maior que o do estado do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo e da região Sul do País - a região tornou-se um dos principais vetores do crescimento do setor.

Com maior qualidade de vida, custo de vida menor e gama mais diversificada de áreas a serem ocupadas, o Interior viu sua população saltar de 16 milhões para mais de 32 milhões de habitantes nos últimos 45 anos, alta de 103%, enquanto na Capital a variação foi de 43%. "E Bauru está entre as maiores cidades do Interior, atraindo investimentos, principalmente por estar no centro do mercado de consumo, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com acesso viário, ferroviário. O Interior, de forma geral, possui mão de obra especializada por abrigar centros universitários, além de ter custo de vida reduzido e incentivos das prefeituras para quem quer investir", destaca.

MINHA CASA