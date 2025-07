Entrelinhas

O terceiro andar do Palácio das Cerejeiras passa por mudanças. E não é só de pessoal. Segundo apurou a coluna, o governo decidiu desmontar o auditório antes utilizado para reuniões, treinamentos e capacitação de servidores para abrir novas salas administrativas no local.

O auditório do terceiro andar da prefeitura, segundo interlocutores da administração, vem sendo subutilizado desde que a administração mandou três secretarias (Meio Ambiente, Aprovação de Projetos [ex-Planejamento] e Administrações Regionais (Sear) ao prédio da antiga CPFL, na rua Wenceslau Braz, Vila Falcão. O local possui uma ampla sala de auditório.

Pauta 1

A Câmara de Bauru volta a se reunir nesta segunda-feira (7) com apenas dois projetos de lei (PLs) a serem votados em primeiro turno. O primeiro, do vereador Marcelo Afonso (PSD), institui o chamado "Rolê Vicentino" no calendário oficial do município - nos termos do PL, a iniciativa será celebrada no primeiro domingo de julho, como já tradicionalmente ocorre.