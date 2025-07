Bauru: sem El Niño e La Niña, frio 'regular' seguirá até setembro

El Niño e La Niña são fenômenos climáticos naturais que ocorrem no Oceano Pacífico tropical, afetando o tempo em várias partes do mundo. El Niño refere-se ao aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico, enquanto La Niña é o oposto, caracterizado pelo resfriamento dessas águas. A presença de ambos influencia diretamente a regularidade das estações do ano no Brasil.

Desde o último dia 20 de junho, quem vive na região central do Estado de São Paulo tem de se cobrir para não passar frio. E o bauruense que gosta de calor, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), terá que ter paciência, pois as temperaturas elevadas devem demorar a retornar, muito provavelmente apenas após 22 de setembro, quando começa a primavera. Inclusive, novas ondas de frio estão previstas, acrescenta o órgão.

Bauru e região têm previsão de céu claro e poucas nuvens para esta sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6), de acordo com os radares do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). No entanto, quem for viajar para o Litoral do Estado deve ficar atento à passagem de uma frente fria.

Segundo o instituto, o Litoral paulista terá céu nublado e possibilidade de chuvas fracas e isoladas. Nas demais regiões do Estado, não há previsão de chuva. As temperaturas seguirão em leve elevação durante a tarde, e o friozinho permanece nas manhãs, noites e madrugadas.

Na segunda-feira (7), Bauru e região continuarão com tempo estável, com predomínio de sol, céu claro a parcialmente nublado, novamente sem previsão de chuva. No litoral, a nebulosidade estará um pouco mais acentuada, porém, ainda sem previsão de precipitação.