Futsal Bauru FIB/Facimus decide título nesta sexta-feira

O Futsal Bauru FIB/Facimus irá decidir o título da Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) Sub-20 com o Guararema, nesta sexta-feira (4), às 20h. A equipe bauruense viajará mais de 400 quilômetros para tentar reverter o resultado adverso de 2 a 1 no primeiro jogo da final, em Bauru, e necessita de uma vitória simples no tempo regulamentar para forçar a prorrogação e vencer o tempo extra para ficar com a taça; em caso de empate na prorrogação, o campeão será conhecido nos pênaltis.

"Apesar do placar, a gente conseguiu equilibrar o jogo a maior parte do tempo, com chances para os dois lados. E, como toda final é decidida em detalhes, acabamos tomando dois gols de bola parada e, infelizmente, paramos no goleiro adversário e perdemos algumas chances de gol que geralmente a gente não costuma perder, isso acabou influenciando no resultado", avaliou Paulo Neto, técnico do Futsal Bauru.

A equipe bauruense foi a líder do grupo B na primeira fase, com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, se classificando nas quartas de final e semifinais com 100% de aproveitamento. Já o time de Guararema venceu todos os jogos da fase classificatória e liderou o grupo A, passando pelos playoffs com três vitórias e um empate.