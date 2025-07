Du Mauad: o que importa é como termina!

Noroeste encara o Linense pra “virar a chave”...

Ninguém está feliz. As atuações do Noroeste nas duas partidas da Copa Paulista não agradaram. Todos estão preocupados e sabem que o time precisa melhorar. E muito. O técnico Ivan Canela, os jogadores, a Diretoria e principalmente o torcedor alvirrubro. Todos sabem que o Noroeste pode mais. Muito mais. O elenco foi formado pra “bater campeão”. Pra conquistar a tão sonhada vaga na Copa do Brasil em 2026. Pra começar a “virar a chave”, o Norusca precisa conquistar uma vitória amanhã. O adversário será o Linense, às 19h, no Alfredão. Na incômoda lanterna do Grupo 1 (com apenas 1 ponto), vencer o “Elefante” será fundamental pra começar a mostrar pra todo mundo que o Noroeste é sim o “adversário a ser batido” na competição. Hora de mudar. Jogo pra ganhar. De qualquer maneira. Mudanças são necessárias. Não só de jogadores, mas principalmente de postura, intensidade e formatação tática. A bola precisa chegar na área adversária. Mais e com maior qualidade. Eu acredito. Sempre. Vamos acabar com a série de 10 jogos sem vencer em casa. Vamos conquistar a 1ª vitória no Alfredão em 2025. VAI DAR NORUSCA! Até porque, não importa como começa (e começamos muito mal), mas sim como termina...

