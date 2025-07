Emdurb divulga ações de Educação para o Trânsito em julho

O Setor de Educação para o Trânsito e Mobilidade da Emdurb divulgou a programação de atividades da campanha "Bauru unida pela segurança no trânsito" para o mês de julho.

As atividades visam a educação no trânsito para formar condutores e pedestres mais responsáveis, diminuindo o número de intercorrências como colisões, atropelamentos e o cometimento de infrações de trânsito. Uma série de ações são desenvolvidas, como palestras, teatros, dinâmicas, jogos, exposições, oficinas, mesas redondas e outras atividades, objetivando a segurança e melhoria da qualidade de vida de motoristas e pedestres.

As entidades, empresas e escolas que desejarem agendar as atividades do Setor de Educação para o Trânsito deverão entrar em contato pelo telefone 3222-3219 ou pelo e-mail mobilidadesegura@emdurb.com.br