Bauru está entre as cidades que mais receberam venezuelanos

Bauru está entre as dez cidades paulistas que mais receberam venezuelanos em cinco anos, com exceção da Capital. Segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último dia 27, 273 imigrantes deixaram a Venezuela para viver no município entre julho de 2017 e julho de 2022. O número corresponde a 35% do total de 779 pessoas que vieram de outra nação no período e fixaram residência na cidade.

Este momento coincide com a intensificação do êxodo de moradores da Venezuela diante da crise econômica, social e política enfrentada pelo país. Além de Bauru, Ribeirão Preto, Sorocaba, Guarulhos, Diadema, Osasco, Mauá, São José do Rio Preto, Campinas e São Bernardo do Campo lideraram o ranking de municípios que mais acolheram estes refugiados em cinco anos no Estado, atrás somente de São Paulo, que recebeu 5.090 venezuelanos.



Gráfico: JuhRehder