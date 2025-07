Entrelinhas

Isso significa que bastaria um decreto para aumentar a alíquota do tributo municipal e consequentemente a própria arrecadação sobre a CIP - a exemplo do que o presidente Lula (PT) fez com o IOF.

Cultura 1

A prefeita Suéllen Rosim realizou uma reunião com artistas e produtores culturais do município na quarta-feira (2). Na reunião, os artistas solicitaram a revisão do valor de uso do Teatro Municipal, especialmente para produções regionais, e a ampliação do diálogo da Secretaria de Cultura com os membros do Conselho Municipal de Política Cultural.