Vereadores cobram iluminação em áreas escuras de bairros de Bauru

Moradores têm levado com frequência à Câmara Municipal reclamações relacionados à iluminação pública do município. Tanto que, somente nesta quinta-feira (3), o Diário Oficial registrou seis pedidos por instalação ou manutenção de pontos de luz em bairros como Mary Dota, Parque Viaduto, Jardim Marabá e Camélias. A demanda se intensifica à medida que o governo municipal tenta viabilizar a concessão do parque de iluminação pública de Bauru.

O vereador Cabo Helinho (PL) solicitou à Prefeitura de Bauru a instalação de iluminação pública na Praça Salomão José Gantos, localizada no Jardim Araruna.

Júnior Rodrigues (PSD) pediu melhorias no Parque Viaduto e Vila Santa Tereza. Beto Móveis (Republicanos) apontou falhas no Jardim Marabá. Sandro Bussola (MDB) e José Roberto Segalla (União Brasil) citaram locais no Mary Dota e no Parque das Camélias. Já Márcio Teixeira solicitou reparo na fiação elétrica danificada em uma praça do bairro Tangarás.