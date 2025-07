Morre Luizinho Madureira, lenda do Futebol Amador de Bauru

Luizinho foi, segundo amigos, o maior ganhador de títulos do futebol amador e futebol de salão de Bauru no final dos anos 70, anos 80 e início dos anos 90.

Luizinho era casado com Cassia Madureira e deixa o filho Luiz Olavo Madureira filho e uma neta. O velório terá início na noite desta quinta-feira, no Centro Velatório Terra Branca. Seu sepultamento ocorrerá nesta sexta, em local e horário ainda não divulgados.

Morreu na tarde desta quinta-feira (3), em Bauru, aos 68 anos, Luiz Olavo Madureira, mais conhecido como Luizinho Madureira, uma lenda no futebol amador de Bauru. Ele foi um dos atletas mais vitoriosos do futebol amador bauruense, com muitos títulos e recordes conquistados.

Jogava como zagueiro central no time do Parquinho FC, do bairro Vista Alegre, e conquistou nada menos que nove títulos como titular. Sua trajetória está intimamente ligada à família Madureira, tradicionalmente envolvida no futebol do bairro.

Durante mais de 40 anos, foi diretor da escola de samba Cartola. Era o responsável pela criação e confecção da águia que abria a tradicional escola de samba de Bauru.

Luizinho sempre desfrutou de muito respeito e admiração na comunidade. A presença da família Madureira também fortaleceu laços com instituições importantes da região, como a “Casa do Garoto”, um centro cultural e esportivo que atende centenas de jovens no bairro Vista Alegre