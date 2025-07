Solidarraiá julino beneficente com acesso livre, neste sábado

Neste sábado (5), a partir das 16h, a Concilig realizará o Solidarraiá, uma festa julina beneficente aberta a toda a comunidade de Bauru e região. Com entrada gratuita, o evento terá comidas típicas, brincadeiras, muita música e toda a renda arrecadada será revertida para importantes entidades sociais da cidade.

O arraial acontece na quadra 1 da Rua Jorge Nasralla (em frente à Concilig, esquina com a quadra 3 da Av. Getúlio Vargas) e promete agradar todos os estilos com uma programação musical animada: Cajuína Forró traz o melhor do forró tradicional, Kátia Castilho sobe ao palco com grandes sucessos do sertanejo, e a DJ Bruna Novelli comanda as pickups com sets ecléticos para animar a noite.

As delícias típicas também estão garantidas: quentão, pastel, milho verde, cachorro-quente, doces variados e muito mais. Tudo isso num ambiente familiar, acolhedor e com o verdadeiro espírito da solidariedade. Toda a arrecadação obtida com as barracas será revertida integralmente para as seguintes instituições: Creche Rodrigues de AbreU, Creche São Paulo, Instituto Florir, Acaê (Associação Comunidade em Ação Êxodo), ADB (Associação dos Diabéticos de Bauru), Legião Mirim e CAFSC (Comunidade Amor, Fraternidade, Solidariedade e Confiança). O evento também conta com o apoio da Emdurb, da Secretaria de Cultura e da Sedecon.