Homem é ameaçado com peixeira e atropelado por ex da companheira

Em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), um encarregado de depósito de 28 anos foi ameaçado com uma faca do tipo "peixeira" e atropelado por um homem com quem a sua companheira manteve um relacionamento durante período em que estavam separados. Ele sofreu escoriações e fraturas pelo corpo e o caso, registrado como lesão corporal, é investigado pela Polícia Civil, que intimou o suspeito para prestar esclarecimentos.

O fato ocorreu na noite de segunda-feira (30), no Jardim América. De acordo com o registro policial, a vítima contou à Polícia Militar (PM) que vem recebendo ameaças e sendo perseguida desde que reatou o relacionamento com sua esposa.

Na noite desta segunda, quando deixava a casa da mulher, ele disse que foi surpreendido pelo suspeito que, armado com peixeira, passou a lhe ameaçar. Quando tentou correr, tropeçou, caiu na rua e foi atropelado pelo veículo conduzido pelo autor.