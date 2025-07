João Moura jogará o Mundial Sub-18

O Sesi Judô estará representado na Seleção Brasileira de Judô no Campeonato Mundial Sub-18. João Moura, judoca do Sesi Botucatu na categoria até 73kg, foi convocado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para sua estreia na competição. O torneio será em Sofia, capital da Bulgária, entre os dias 27 e 31 de agosto.

João foi convocado quatro dias depois de ser Campeão Brasileiro Sub-18 na sua categoria e é, atualmente, o líder do ranking nacional na categoria até 73kg Sub-18. Ainda em 2025, o judoca do Sesi Botucatu foi campeão do Meeting Nacional Sub-18 e da Seletiva Brasileiro Região V Sub-18. Além disso, internacionalmente, João Moura também vem em um ano de destaque. O atleta do Sesi-SP foi campeão Pan-Americano e Oceania Sub-18, no Rio de Janeiro, e do Estágio Internacional Masters Bremen Sub-18. No ranking mundial, da Federação Internacional de Judô (IJF), João ocupa a oitava colocação entre os judocas até 73kg Sub-18.

O Mundial Cadete é a principal competição internacional no ano para o Sub-18 e reunirá os principais talentos da modalidade.