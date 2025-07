Escolinhas gratuitas de Vôlei, Basquete e Xadrez na Luso Bauru

Com importante papel no desenvolvimento esportivo, social e institucional, as "escolinhas" são uma oportunidade para crianças e jovens se envolverem com a prática de atividades físicas, desenvolverem habilidades em diferentes modalidades, além de proporcionarem uma vida mais saudável e ativa. E essa realidade está presente na Luso Bauru. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria de Esportes e Lazer, o clube oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes a partir dos sete anos de idade, nos projetos de Vôlei Feminino, Basquete Masculino e Xadrez.

Durante os treinos, os professores buscam proporcionar um ambiente seguro e saudável, de socialização e desenvolvimento emocional, que irá contribuir para a formação cidadã dos jovens, com princípios pautados no trabalho em equipe, disciplina e respeito. Para Hudson Previdelo, coordenador do Luso Bauru Basket, o Dragãozinho, o trabalho realizado nas "escolinhas" fortalece o esporte local, além de desenvolver socialmente as crianças. "Nos treinos, prezamos pelo comprometimento, respeito aos horários e regras. São aprendizados que, em conjunto, transformam a rotina das crianças, tanto no esporte, como nos demais aspectos da vida", explica.

O resultado do projeto reforça a importância para a cidade, que é conhecida como um berço de grandes atletas. Através das "escolinhas", Bauru tem revelado talentos, que iniciam a formação técnica e tática desde cedo, como o atleta Lucas Dias, que joga pelo Sesi Franca no Novo Basquete Brasil (NBB) e, também, a jogadora Mayhara Francini da Silva, atual central do Sesi Vôlei Bauru. A Luso Bauru reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de crianças e jovens por meio do esporte. "A qualidade dos esportes oferecidos pelo clube, em parceria com a Semel, já levou os atletas à participação em campeonatos e conquista de medalhas. A Luso tornou-se uma referência na formação de pequenos novos talentos", ressalta Luis Henrique Lamônica, presidente da Luso Bauru.