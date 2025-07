Aniversário de Bauru: inscrições a ambulantes começam no dia 14

A Prefeitura de Bauru vai abrir as inscrições do comércio ambulante às comemorações do aniversário de 129 anos de Bauru. O cadastramento deve ser feito de 14 a 16 de julho, na Secretaria de Aprovação de Projetos, na rua Wenceslau Braz, 8-8. Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais - CPF e RG ou CNH (original e cópia) e comprovante de residência na cidade de Bauru em nome do titular/interessado (original e cópia), das 9h às 12h e das 14h às 16h. Será admitido apenas um cadastro por titular.

As comemorações do aniversário da cidade estão marcadas para os dias 31 de julho a 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes. Serão disponibilizados 60 espaços com a metragem 3 x 3 metros, para barracas, e 60 espaços com metragem de 2,50 x 6 metros, para trailers. Os espaços serão objeto de sorteio e, nos dois casos, os interessados, obrigatoriamente, devem residir em Bauru. A destinação dos espaços será por meio de sorteio classificatório a ser realizado pela Secretaria de Aprovação de Projetos, no Parque Vitória Régia, no dia 18 de julho, às 10h. A ordem sorteada corresponderá à vaga demarcada. Após o sorteio, o contemplado deverá retirar na secretaria, de 21 a 23 de julho, das 9h às 12h e das 14h às 16h, a autorização para trabalhar no evento, com a numeração de sua vaga e orientações necessárias.