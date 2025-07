Lixo e escorpiões em terreno baldio indignam moradores em Bauru

Moradora do Jardim das Orquídeas, em Bauru, diz viver sob o risco constante de ataques de escorpiões. Segundo a mãe da jovem denunciante, o problema ocorre por conta de um terreno baldio vizinho, tomado por entulho, lixo e mato alto. Recentemente, a filha encontrou o segundo escorpião dentro do banheiro.

Adriana Colombini, 49 anos, comerciante, contou que a filha mora no local há cerca de cinco meses. Os escorpiões, diz Adriana, começaram a aparecer logo após a mudança. “Ela me mandou a foto de um escorpião grande no banheiro, à noite. Disse que já é o segundo. Na casa da vizinha também apareceu”, relatou.

Segundo Adriana, o terreno ao lado nunca recebeu manutenção adequada. “Sempre foi sujo, com entulho. Já colocaram fogo uma vez, mas não resolveu”, afirmou.

A presença dos escorpiões também coloca em risco dois cães que vivem com a jovem, chamados de Maia e Solange.