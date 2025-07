Árvores são suprimidas no Centro de Bauru a pedido de igreja

O trabalho foi executado pela equipe de corte da CPFL Paulista e chamou a atenção de munícipes, que procuraram o JC/JCNET. Inicialmente, a concessionária informou, por meio de sua assessoria, que a poda havia sido solicitada pela Câmara Municipal, devido a riscos à fiação elétrica. O presidente do Legislativo, Markinho Souza (MDB), no entanto, negou ter feito tal solicitação.

Seis árvores, incluindo duas sibipirunas de grande porte, que há décadas proporcionavam sombra a pedestres e veículos no Centro de Bauru, foram suprimidas das calçadas da Igreja Universal do Reino de Deus, ao lado da Praça Dom Pedro 2º. No feriado de Corpus Christi, em 19 de junho, as duas maiores, localizadas na quadra 5 da rua Azarias Leite, passaram por podas drásticas, restando apenas os troncos.

Questionada após novas manifestações de leitores, a Prefeitura de Bauru informou que a Igreja Universal protocolou pedido de supressão total das espécies junto à Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semmab), sob o processo nº 175559/2024. A solicitação foi repassada à CPFL.

Segundo a concessionária, as árvores representavam riscos iminentes à segurança da população e ao fornecimento de energia, e os serviços foram realizados com as devidas autorizações dos órgãos ambientais. A CPFL destacou ainda que a responsabilidade pela gestão da vegetação urbana é das prefeituras.

Protocolo

Já o Executivo local informou que a CPFL identificou galhos em contato com a rede elétrica e notificou a instituição religiosa, que então formalizou o pedido. Após vistoria, a Semmab constatou que algumas árvores estavam ocas, doentes ou com risco de queda, e outras tocavam diretamente a fiação. O pedido foi deferido no âmbito do programa "Arborização Mais Segura", com autorização publicada no Diário Oficial.