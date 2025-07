João Fonseca vence americano por 3 sets a 1 e avança à 3ª rodada

Em sua primeira participação na chave principal do tradicional torneio disputado na grama, João já alcançou a melhor campanha de um tenista brasileiro em simples na categoria masculina desde 2010, quando Thomaz Bellucci também chegou à terceira rodada, caindo na ocasião para o sueco Robin Soderling. O melhor resultado do país até aqui na chave masculina de simples é a fase quartas de final, alcançada por Armando Vieira, Thomas Koch, Gustavo Kuerten e André Sá, em 1951, 1967, 1999 e 2002, respectivamente.

Em jogo atrasado em cerca de duas horas por causa da chuva que caiu em Londres na manhã desta quarta-feira (2), João Fonseca venceu o americano Jenson Brooksby por 3 sets a 1 e avançou à terceira rodada no Grand Slam de Wimbledon. As parciais foram de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4, em 3 horas e 14 minutos de partida.

No feminino, Maria Esther Bueno conquistou três títulos de simples, em 1959, 1960 e 1964. Bia Haddad Maia alcançou as oitavas de final em 2023. Nas duplas, Marcelo Melo foi o campeão em 2017, ao lado do polonês ?ukasz Kubot.

Foi o primeiro confronto entre João, 54º do mundo e na melhor colocação na carreira até aqui, e Brooksby, que é o 101º do ranking o tenista dos Estados Unidos chegou a alcançar o posto de 33º, em 2022, mas perdeu posições após sofrer com lesões e uma suspensão no fim de 2023, por não ter comparecido a testes antidoping, voltando ao circuito no início deste ano.