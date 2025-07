ABDA conquista vice-campeonato geral no Paulista Petiz

A equipe de natação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) brilhou no Campeonato Paulista Petiz de Natação - Troféu Oswaldo Lopes Fiore, realizado entre os dias 27 e 29 de junho, em Americana (SP), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha - "Centro Cívico", em piscina de 25 metros. O evento reuniu 532 atletas de 49 entidades paulistas. A ABDA competiu com 45 nadadores das categorias petiz 1 (11 anos) e petiz 2 (12 anos) e alcançou o vice-campeonato geral da competição, com 1066 pontos somados. A equipe ainda conquistou 23 medalhas (11 ouros, 7 pratas e 5 bronzes) e levou para casa 4 troféus, somando mais conquistas à sua galeria.

DESTAQUES

• Petiz 1 feminino: 2º lugar