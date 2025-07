Futsal FIB/Facimus sai em desvantagem na decisão

O Futsal Bauru FIB/Facimus saiu em desvantagem na decisão da Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) Sub-20. Na segunda-feira (30), a equipe foi superada por 2 a 1 pelo Guararema), no Ginásio Duduzão, no campus das Faculdades Integradas de Bauru (FIB), no primeiro jogo da final; a volta será na sexta-feira (4), às 20h, em Guararema.

Como era esperado no confronto entre as duas melhores equipes da competição, o primeiro tempo foi bastante movimentado; só pelo lado bauruense, foram 11 finalizações, sendo seis no alvo, mas os primeiros 20 minutos terminaram sem gols.

A rede balançou logo no primeiro minuto da etapa final; os visitantes abriram o placar com Kauã em chute da intermediária. Apesar do gol, o Futsal Bauru FIB/Facimus manteve a postura ofensiva e seguiu criando oportunidades e empatou com Macarrão, aos nove minutos.