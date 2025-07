Estão abertas as inscrições para a corrida 96 Mais Saúde

A corrida 96 Mais Saúde Leroy Merlin — no seu ritmo as peças se encaixam, será realizada no dia 24 de agosto (um domingo), com largada e chegada na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. O desafio terá 3km caminhada e 7km corrida. A largada será às 7h. As inscrições já estão abertas.

O kit Corrida terá camiseta, medalha, número de peito com chip, água e frutas e o Kit caminhada camiseta, água e frutas. Haverá premiação em dinheiro para as três maiores equipes, troféu para os 10 primeiros na geral, por categorias do 1º ao 5º lugar, de cinco em cinco anos, até 80 mais e os top 100 ganharão medalhões diferenciados.

Na arena do evento, haverá show com a banda Calibrados, presença do grupo Herois para Herois, praça de alimentação, exposição entre outras atrações. As inscrições estão abertas no site ticketsports.com.br até o dia 14 de agosto ou até esgotarem as vagas. Os valores são a partir de R$ 65,90 - a depender da categoria. Atletas PcD têm inscrição gratuita.

Parceiros

A corrida 96 Mais Saúde Leroy Merlin é apresentada por Confiança Supermercados. Patrocinada por Bom Jesus Floricultura e 7 Force Academia de Eletroestimulação e Personal Trainer. Apoiada por Jornal da Cidade, JCnet, Prefeitura de Bauru, Secretaria Municipal de Esportes (Semel). Organizada por Alvo Run e realizada por 96 FM.