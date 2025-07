Atleta de Bauru Leonardo Teotonio completa Maratona do Rio

O maratonista Leonardo Teotonio, 24 anos, participou no último dia 22 de junho da 23.ª edição da Maratona do Rio de Janeiro, uma das corridas de rua mais tradicionais e conhecidas do Brasil. O evento esportivo reuniu mais de 54 mil atletas e foi realizado entre os dias 19 e 22 de junho, com provas em diferentes distâncias: 5 km, 10 km, 21 km e uma maratona de 42 km. A largada foi no Aterro do Flamengo, altura da Marina da Glória às 5h, com duração máxima de até seis horas de prova.

Natural de Américo Brasiliense e atualmente morador de Bauru, Leonardo encarou o desafio dos 42 quilômetros, considerada a prova principal do evento, que contou com mais de 13 mil corredores. O atleta finalizou o percurso com o tempo de 3 horas, 13 minutos e 40 segundos, alcançando a 735ª classificação geral.

Participar da maratona era um sonho antigo do corredor.