Bauru tem junho mais chuvoso dos últimos 13 anos

Com 118,4 milímetros de chuva acumulados, o mês passado foi o junho mais chuvoso em Bauru em 13 anos. O volume representa mais que o dobro da média esperada no período, de 55 milímetros, e sinaliza um cenário menos preocupante para a população da cidade abastecida pelo Rio Batalha, que enfrentou inúmeros transtornos diante da severa crise hídrica do ano passado.

Isso porque, segundo a Defesa Civil, a quantidade atípica de chuva - inferior somente a junho de 2012, quando o acumulado foi de 197,6 milímetros - deixou o solo encharcado.

Assim, mesmo com a estiagem característica do inverno, esta condição deve contribuir para que o nível da lagoa de captação do Rio Batalha não sofra drástico rebaixamento, como ocorreu em 2024. Nesta terça-feira (1), a medição estava em 3,44 metros.