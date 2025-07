Plantão da Polícia Civil muda para Rodrigues Alves no dia 8

PRÓXIMAS ETAPAS

Com a desocupação, a central deixará de funcionar em imóvel alugado, que representa custo de R$ 69 mil ao mês para o Estado. Já a Divisão Especializada de Investigações Criminais de Bauru (Deic), localizada ao lado da CPJ, migrará para um prédio menor, também locado, na região da Vila Nova Cidade Universitária.

Faro acrescenta que uma etapa futura, ainda sem data prevista, é o remanejamento da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24h para as instalações onde hoje funciona o Plantão Policial, em área anexa à sede da Seccional, na Praça Dom Pedro II, no Centro. A mudança visa garantir mais espaço para o trabalho dos policiais e o atendimento ao público, que hoje ocorre no pavimento superior do Plantão.