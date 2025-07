IFSP oferece cursos gratuitos com bolsa-auxílio em Bauru

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - Campus Bauru está com inscrições abertas para três cursos gratuitos com foco em cidadania, inclusão socioprodutiva e qualificação profissional. As formações contam com bolsa-auxílio por hora assistida ou mensal, certificação ao final e vagas limitadas.

Um dos destaques é o curso Gestão de Empreendimentos Econômicos Solidários, oferecido pelo Programa Ipê. Voltado ao público a partir dos 16 anos, o curso capacita para atuação em associações, cooperativas e negócios de impacto social, com conteúdos sobre gestão financeira, marketing, direitos humanos, sustentabilidade e inovação. As aulas presenciais ocorrem na sede da Sedecon (av. Duque de Caxias, 16-55), com turmas nos períodos da manhã (8h às 12h) e da tarde (13h às 17h). A carga horária é de 200 horas e o valor da bolsa é de R$ 6,00 por hora. As inscrições vão até 4 de julho.

Outro curso é o Modelista de Roupas, oferecido pelo Programa Mulheres Mil. A formação é destinada exclusivamente a mulheres a partir dos 16 anos em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é desenvolver habilidades em costura, reaproveitamento de roupas e práticas sustentáveis como upcycling. Também são abordados temas como cidadania, direitos das mulheres e empreendedorismo. A carga horária é de 160 horas e a bolsa é de R$ 3,75 por hora assistida. Serão duas turmas: a primeira começa em 28 de julho (segundas e quartas, das 13h às 17h) e a segunda, em 29 de julho (terças e quintas, no mesmo horário). As aulas ocorrem no Fundo Social (Praça das Cerejeiras, 1-59). As inscrições devem ser feitas presencialmente até 9 de julho.